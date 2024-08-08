Van’da terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan ailelerin evlat nöbeti devam ediyor.Van’da terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan aileler, 85’inci haftada da eylemlerini sürdürüyor. Evlatları değişik tarihlerde PKK terör örgütü tarafından dağa kaçırılan 35 aile, ellerindeki dövizlerle DEM Parti İl Örgütü binası önüne kadar yürüdü. DEM Parti ve PKK aleyhine slogan atan aileler, bu mücadelelerinin evlatlarını alana kadar süreceğini söylediler.Eylemlerine ilişkin konuşan anne Nazlı Sancar, evlatlarını alıncaya kadar DEM Parti’nin kapısından ayrılmayacaklarını belirtti. Evlatlarını söke söke alacaklarını ifade eden Sancar, “Rabbim bu evlatların hakkını onlara bırakmasın. Bunun Kürt’le, Türk’le bir alakası yoktur. ‘Biz Kürt hakkını savunuyoruz’ diyorlar, yalan konuşuyorlar. Ben de bir Kürdüm ve gurur duyuyorum. Ancak hakkımızı bu şekilde savunmasınlar” dedi.Adana’da kaldıkları dönemde dağa kaçırılan kızı için evlat nöbetini sürdüren baba Necmettin Biçer ise kızı Gülcan’a ‘teslim ol’ çağrısında bulundu. Evlat nöbetinin başladığı 2019 yılından bu yana 55 evlatlarının teslim olduğunu ifade eden Biçer, dün bir evlatlarının daha geldiğini kaydetti.