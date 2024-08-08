Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde yaşayan Öğretmen Mustafa Özer, Kemaliye dağlarında 19 bin ağacı toprakla buluşturdu.Erzincan’ın Kemaliye ilçesine bağlı Yuva Köyü’nde yaşayan Mustafa Özer, yarım asırlık eğitim hayatının ardından Kemaliye’de tarımsal üretimde yaptığı çalışmalarla herkesin takdirini topladı.Eğitimci Özer, Kemaliye’de Yuva, Toybelen, Apçağa ve Sırakonak köylerinde binlerce fidanı toprakla buluşturdu. Yuva ve Toybelen Köyü’nde coğrafi işaretli 4 bin dut ağacı diken Mustafa Özer, adeta Kemaliye’nin geleceğine yatırım yapıyor.Kemaliye’ye milyonlarca liralık yatırım yapan Özer, satın aldığı ve kiraladığı arazilere ayrıca o köylerde yaşayan halkla yaptığı sözleşmeli üretim modeliyle Kemaliye’de boş toprak bırakmadı.Kemaliye (Eğin) dutunun önemini sık sık dile getiren Mustafa Özer, dut ve duttan üretilen çemiç, pekmez, lök gibi ürünlerin ileride çok daha büyük önem kazanacağını ifade etti. Kemaliye’nin kendine özgü dutunun üretiminin artırılması ve Kemaliye’nin adeta yeşil vatana dönüşmesi için gece gündüz çalışan Özer, Fırat Nehri kenarında bulunan boş alanlarda kurduğu dut bahçeleriyle Kemaliye’de iz bırakan çalışmalara imza attı. Kemaliye’den topladığı Eğin Dutu kalemlerini Malatya’da meyve fidanı üreten işletmelerde aşılatan Özer, üretilen fidanların tamamını Kemaliye’ye dikerek kurduğu bahçelerin etrafını çevirerek, koruma altına alıyor.Öte yandan Kemaliye’de Apçağa ve Sırakonak köylerinde bulunan halkın dağ olarak tanımladığı yüzde 15 ile yüzde 40 arasında değişen eğimi bulunan boş alanlarda badem yetiştiren Özer, Şanlıurfa’dan getirttiği 15 bin badem fidanını teraslama çalışması yaptığı eğimli arazilere dikti.Özer ağaçların dikimi ve bakım çalışmaları dönemlerinde günde 20 kişiye istihdam sağlayarak yöre halkına destek oluyor.Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin’in talimatıyla bölgeye giden Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü ile Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü teknik ekipleri, Mustafa Özer’in çalışmalarını yerinde inceledi. Yapılan çalışmaların takdire şayan olduğunu dile getiren ekipler, Özer’i başarılarından dolayı tebrik etti.Özer, 50 asırlık eğitim hayatının ardından Kemaliye için elinden geleni yapmaya çalıştığını söyledi. 74 yaşındaki Özer, “Ben bu topraklarda doğdum büyüdüm. Yarım asrı aşan bir eğitim hayatım var. Yıllardır Türkiye’nin en prestijli okullarına soru bankaları hazırlıyorum. Yıllarca bu topraklarla ilgili ne yapabilirim sorusunu sordum kendime. Geldiğimiz noktada Kemaliye ile ilgili kurduğum hayalleri gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyorum. Çok büyük yatırımlar yapıyorum. Bu yatırımlar gelecekte Kemaliye’ye büyük katma değer sağlayacak. Burada çok büyük bir dut ve badem potansiyeli oluşacak. Kemaliyeli hemşerilerim burada oluşan ekonomik değerden faydalanacaklar. Bugün Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri ile burada kuracağımız kurutma ve paketleme tesisleri hakkında görüş alışverişinde bulunuyoruz. Yakın zamanda burada tesislerimizi inşa edeceğiz. Hayallerimizi gerçeğe dönüştürmek adına çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.