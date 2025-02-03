Van’da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda değişik suçlardan aranması bulunan 49 kişi adli makamlarca tutuklandı.Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü/Amirliği görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "6136 ve 5729 Sayılı Kanuna Muhalefet olaylarında; 1 adet tüfek, 6 adet silah, 1 adet kurusıkı tabanca, 87 adet fişek ele geçirilmiştir. Diğer suçlardan bin 751 adet botoks ilacı ele geçirilmiştir. İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından aranan toplam 486 şahıs yakalanmış, 166 yıl 2 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 49 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır" denildi.