Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü personelince; yarıyıl tatili dönüşü trafik tedbirleri kapsamında; Akyazı uygulama noktası, şube önü uygulama noktası, Refahiye ve Tercan istasyon amirliklerinde denetim gerçekleştirildi.Ekiplerce 591 otomobil, 297 çekici, 226 yarı römork, 189 kamyonet, 76 şehirlerarası otobüs, 47 kamyon, 37 diğer araçlar olmak üzere bin 463 araç denetlendi. 42 şehirlerarası otobüs şoförü ve bin 680 yolcuya emniyet kemeri takmanın önemi konusunda bilgilendirme çalışması yapıldı.Bu kapsamda kural ihlali yaptığı tespit edilen 142 sürücüye toplam 381 bin 717 TL tutarında Trafik İdari Para Cezası uygulandı.