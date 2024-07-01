Van’da jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 19 kişi tutuklandı.Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca 1 - 30 Haziran 2024 tarihleri arasında icra edilen faaliyetlerde 5 bin 336 devriye icra edildiği belirtildi. Açıklamada, “226 bin 677 şahıs ve 220 bin 674 araç kontrol edilmiştir. Arandığı tespit edilen; dolandırıcılıktan 35, hırsızlıktan 6, uyuşturucu 4, kasten öldürme 1, cinsel 3, diğer suçlardan 66 şahıs olmak üzere toplam 115 şahıs yakalanmış olup 19’u tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir” denildi.