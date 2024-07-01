Elazığ’ın Sivrice ilçesinde dağlık alanda dev bir çekirge görüntülendi.Elazığ’ın Sivrice ilçesinde dağlık alan da yürüyüş yapan bir vatandaş, dev bir çekirge fark etti. İlk defa böyle bir çekirge gören vatandaş, internetten yaptığı araştırmada çekirgenin tarıma zararlı böcekleri yiyerek beslenen etçil bir tür olduğunu öğrendi. Çekirgenin zararlı olmadığını öğrenen vatandaş, hayvanı cep telefonu ile görüntüledikten sonra tekrar doğal ortamına bıraktı. Etçil çekirge bir süre sonra gözden kayboldu.Bu boyuttaki çekirgelerin yaz aylarında bölgede görülebileceği kaydedildi.