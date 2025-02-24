Van’da değişik suçlardan aranma kaydı bulunan 11 kişi adli makamlarca tutuklandı.Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca icra edilen faaliyetlerde 2 bin 29 devriye icra edildiği belirtildi. 72 bin 810 şahıs ve 62 bin 654 aracın kontrol edildiği ifade edilen açıklamada, "Arandığı tespit edilen; dolandırıcılıktan 18, hırsızlık suçundan 2, uyuşturucu madde suçundan 1, kaçakçılık suçundan 5, diğer suçlardan 36 şahıs olmak üzere toplam 62 şahıs yakalanmış olup 11’i tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir" denildi.