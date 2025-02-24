Kağızman Belediye Balkanı Mehmet Alkan’ın ’silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası alması nedeniyle İçişleri Bakanlığı’nca ilçe kaymakamı Okan Daştan’tan belediye başkan vekili olarak atandı.Kağızman Belediye Başkanı Mehmet Alkan’ın, Kars 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 2020/44 esas sayılı dosya kapsamında ’silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası alması nedeniyle, Mehmet Alkan Anayasa’nın 127. maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47. maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldı.Kağızman Kaymakamı Okan Daştan’ın, Kağızman Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi. Daştan, Belediye Başkan Vekili görevine sabah saatlerinde başladı.Öte yandan, Kağızman Belediye Başkanlığı önünde polis ekipleri görevlendirildi.