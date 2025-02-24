Hakkari’de dolandırıcılık suçlarının yüzde 91 oranında azaldığı belirtildi.Vali Ali Çelik başkanlığında; İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz ve birim amirlerinin katılımlarıyla asayiş toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda 16 - 22 Şubat tarihleri arasında meydana gelen olayların bir önceki yılın aynı dönemine oranla analizini içeren brifingler incelenerek; asayiş olaylarının yüzde 56 oranında, kişilere karşı işlenen suçların yüzde 45 oranında, malvarlığına karşı işlenen suçların ise yüzde 67 oranında, il geneli kasten yaralama olaylarında yüzde 76 oranında, intihar olaylarında yüzde 60 oranında, dolandırıcılık suçlarının yüzde 91 oranında, aile içi ve kadına karşı şiddet olaylarının yüzde 38 oranında azaldığı, narkotik suçlarının ortaya çıkartılması için yapılan başarılı operasyonların 20 oranında arttığı, ayrıca 7 günlük dönem içerisinde çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 85 şahsın yakalandığı belirtildi. Vali Çelik; toplantı sonrasında kentte suç oranlarının, suça yönelimin ve suç nedeniyle vatandaşların yaşadığı mağduriyetlerin azaltılmasında emeği geçen tüm kolluk görevlilerine teşekkür ederek, istikrarlı çalışmalarının devamını diledi.