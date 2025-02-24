Van’da kardan kapanan 560 yerleşim yerinden 528’inin yolu yeniden ulaşıma açıldı.Van’da kar yağışı ve dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle 560 yerleşim yerinin yolu kapandı. Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri 270 araç ve 618 personelle 25 ana arter başta olmak üzere kent genelinde çalışma yaptı. Hafta sonu yoğun mesai harcayan ekipler, kent merkezindeki kar temizleme çalışmalarını tamamlarken kırsalda da 3 günlük çalışma ile 560 yerleşim yerinden 528’ini yeniden ulaşıma açtı. Ulaşıma kapalı olan 5 mahalle ve 27 mezra yolunda ise çalışmalar devam ediyor.Çalışmalara Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, Ulaşım Dairesi Başkanlığı, Afet İşleri Dairesi Başkanlığı, Makine İkmal Dairesi Başkanlığı, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ile Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri de destek verdi.