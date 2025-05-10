Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’e yapılan yumruklu saldırının ardından, Van’da dikkat çeken bir protesto gerçekleşti.CHP Lideri Özel, bugün partisinin Van Kent Meydanı’nda düzenlediği mitinge katılmak üzere kentte geldi. Genel Başkan Özel’in kentteki programı kapsamında Maraş Caddesi’nden geçtiği sırada bir grup protestocu, ellerindeki pankartları açarak tepki gösterdi. Üzerinde çeşitli sloganların yer aldığı pankartlarla Özel’i protesto eden grup, daha sonra pankartları CHP otobüsünün ön camına astı.