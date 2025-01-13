Van’da çeşitli suçlardan aranması bulunan 74 kişi adli makamlarca tutuklandı.Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamındaAsayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü/Amirliği görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “6136 ve 5729 Sayılı Kanun’a Muhalefet olaylarında; 5 adet silah, 2 adet tüfek, 1 adet kurusıkı tabanca, 85 adet fişek ve 3 adet bıçak ele geçirilmiştir. Diğer suçlardan 2 adet televizyon ve muhtelif malzemeler ele geçirilmiştir. 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 34. Maddesine istinaden kumar oynayan 58 şahsa 721 bin 266 TL idari para cezası uygulanmıştır. İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından toplam 257 aranan şahıs yakalanmış, 141 yıl 11 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 74 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır” denildi.