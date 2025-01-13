Ardahan’da soğuk hava nedeniyle çeşmeler ve nehirler buz tuttu.Kentte soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor. Gece hava sıcaklığının eksi 18 derece ölçüldüğü kentte hayat adeta durma noktasına geldi. Halilefendi Mahallesi’ndeki çeşmelerden, Ardahan Kalesi’ndeki kayalık ve şelaleden Kura Nehri’ne akan su, soğuk hava sebebiyle buz tuttu. Donan şelale mest eden görüntüsüyle vatandaşların uğrak noktası oldu. Fotoğraf çekilen lise öğrencisi Enes Açıkyıldız, "Ardahan’da dondurucu soğuklar geri geldi. Gördüğünüz gibi yamaçtan akan kar suları buz tuttu ve bu görüntüler şelaleyi andırıyor" dedi.Gece en düşük hava sıcaklığı eksi 23 derece ile Göle ilçesinde ölçülürken, kent merkezinde ise eksi 18 derece olarak ölçüldü.