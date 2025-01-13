Kars’ta etkili olan dondurucu soğuklar, doğada kartpostallık manzaralar oluşturdu. Hava sıcaklığının geceleri sıfırın altında 20 dereceye kadar düşmesiyle çam ağaçlarının dallarında biriken kar, buz kütlelerine dönüştü.Doğanın adeta bir sanat eserine dönüştüğü bölgede, ağaçların dallarındaki buz sarkıtları görenleri hayran bıraktı. Şehir merkezine yakın mesire alanları ve ormanlık bölgelerde oluşan bu manzaralar, hem fotoğraf tutkunlarının hem de doğa severlerin ilgisini çekiyor.Soğuktan ağaçların dallarında buz kütleleri oluştuğunu ifade eden vatandaşlar, “Kars’ta gece eksi 18-20 derecelerde bulunan soğuk hava gündüz de eksi 13-14 derecede seyretmekte. Gördüğünüz gibi Benliahmet Tren İstasyonu’nda ağaçlar dahi buz tutmuş durumda” dediMeteoroloji yetkilileri, önümüzdeki günlerde soğuk havanın etkisini artırarak devam edeceğini belirtirken, vatandaşları buzlanma ve don olaylarına karşı uyardı. Kars’taki benzersiz kış manzarası, doğanın sert şartlarda bile estetik güzellikler ortaya çıkardığını bir kez daha gözler önüne seriyor.