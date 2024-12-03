Van’da çeşitli suçlardan aranan 30 kişi tutuklandı.Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamındaAsayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü/Amirliği görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “6136 ve 5729 Sayılı Kanuna Muhalefet olaylarında; 3 adet tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca ve 25 adet fişek ele geçirilmiştir. Hırsızlık suçu olduğu tespit edilen 230 gram sahte altın ve 1 adet cep telefonu ele geçirilmiştir. İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından aranan toplam 165 şahıs yakalanmış, 90 yıl 5 ay 23 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 30 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır” denildi.