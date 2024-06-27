Van’ın Tuşba ilçesinde bilinmeyen bir nedenle çarpışan araçlar üst üste çıkarken 1 kişi yaralandı.Kaza, saat 16.20 sıralarında Van-Erciş kara yolunda Tuşba ilçesine bağlı Alaköy Mahallesi civarında meydana geldi. 1 kişinin yaralandığı belirtilen kazada, Dacia ile Fiat marka otomobiller çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan araçlar refüjde üst üste çıktı.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan şahıs ekiplerce hastaneye kaldırıldı.