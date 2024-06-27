Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda ilk kez yer vereceği Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) Logosuna sahip programlar sıralamasına Atatürk Üniversitesi damga vurdu.Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda 39 programında TYÇ logosu yer alacak olan Atatürk Üniversitesi, bu alanda devlet üniversiteleri sıralamasında 2’nci, tüm üniversiteler sıralamasında ise 3’üncü sırada yer alarak eğitimdeki kalitesini bir kez daha tescil etmiş oldu.YÖK kararıyla TYÇ Logosuna sahip programlar bu yıl ilk kez Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alacak. Buna göre 109 üniversitenin 898 programı 2024 Yılı Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda TYÇ Logosu kullanacak.Atatürk Üniversitesi, 39 Programla 2. SıradaYükseköğretim Kurulunun, Avrupa Yükseköğretim Alanı (AYA) ile uyum çalışmaları kapsamında 23 Aralık 2021 tarihinden itibaren gerekli şartları sağlayan yükseköğretim programlarına mezuniyet belgelerinde TYÇ Logosu kullanım hakkı veriliyor.Verilen bu hakka göre tüm üniversiteler sıralamasında 45 programla İstanbul Gelişim Üniversitesi ilk sırada yer alırken, devlet üniversiteleri sıralamasında 41 programla Sakarya Üniversitesi birinci sırada, Atatürk Üniversitesi ise TYÇ logolu 39 programıyla tüm üniversiteler sıralamasında 3’üncü, devlet üniversiteleri sıralamasında da 2’nci sırada yer alarak önemli bir başarı elde etti.TYÇ Logosu İçin Programların Akredite Olması GerekiyorYükseköğretim mezuniyet belgelerinde TYÇ Logosunun kullanılabilmesi için öncelikle ilgili programın Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından yetkilendirilmiş veya tanınmış akreditasyon kuruluşları tarafından akredite edilmiş olması, program yeterlilik formunun ilgili yeterlilik tür belirleyicisi ile uyumlu olması ve yeterliliğin Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) uhdesinde yürütülen Türkiye Yeterlilikler Veri Tabanında yer alması gerekiyor.Logo, Uluslararası Alanda Çeşitli Avantajlar SağlıyorYükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından yetkilendirilmiş akreditasyon kuruluşları tarafından akredite edilmiş yükseköğretim programları, YÖK tarafından yapılan değerlendirme sonucunda TYÇ Kurulu gündemine alınması için MYK’ya iletiliyor ve TYÇ Kurulu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda uygun bulunan yükseköğretim programları mezuniyet belgelerinde TYÇ Logosu kullanım hakkına sahip oluyor.Ayrıca mezuniyet belgesinde TYÇ Logosu bulunması, yükseköğretim mezunlarına uluslararası alanda bazı avantajlar getiriyor. Bu logoya sahip programlardan mezun olanların diplomaları yurt dışında daha hızlı tanınıyor, istihdam imkânları artıyor. Diğer taraftan yükseköğretim staj yeterliliklerinin ve yurt dışında geçirilen öğrenim dönemlerinin kazanımlarının karşılıklı olarak doğrudan tanınmasında olanak sağlayan TYÇ logosu, yatay ve dikey öğrenci hareketliliğinde kolaylık sağlıyor.“Bu Başarı, Stratejik Hedeflere Doğru İlerlendiğinin Bir Göstergesidir”Atatürk Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, bu başarının arkasında yatan sebepleri değerlendirirken, üniversitenin eğitim-öğretim kalitesine ve program çeşitliliğine vurgu yaptı. Rektör Çomaklı: "Atatürk Üniversitesi olarak, geniş bir akademik yelpazeye sahip olmamız ve öğrencilerimize çeşitli alanlarda nitelikli eğitim imkânı sunmamız, bu başarının temelini oluşturuyor. Her bir programımızı öğrencilerimizin gelecekteki başarılarına katkı sağlayacak şekilde tasarlamak ve sürekli olarak güncellemek, bizim önceliğimizdir" şeklinde konuştu.TYÇ logolu programların değerlendirme sürecinde belirlenen kriterlere uygun olarak akreditasyon süreçlerinin tamamlandığını belirten Çomaklı, bu başarının sadece niceliksel değil aynı zamanda niteliksel açıdan da önemli olduğunu vurguladı. "Öğrencilerimizin mezuniyet sonrası iş gücüne katkı sağlayacak şekilde donanımlı hale gelmeleri ve uluslararası standartlarda rekabet edebilmeleri için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diyen Rektör Çomaklı, Atatürk Üniversitesinin bu başarısının, üniversitenin stratejik hedefleri doğrultusunda ilerlediğinin bir göstergesi olduğunu belirterek, tüm akademik ve idari personeli bu başarıya katkılarından dolayı tebrik etti ve desteklerinden dolayı teşekkürlerini iletti.Devlet Üniversiteleri SıralamasıSıra Üniversite Adı TYÇ Logo Kullanım Hakkına Sahip Program Sayısı1 Sakarya Üniversitesi 412 Atatürk Üniversitesi 393 Erciyes Üniversitesi 284 Ege Üniversitesi 275 Gazi Üniversitesi 256 İstanbul Üniversitesi 237 Ankara Üniversitesi 218 Yıldız Teknik Üniversitesi 209 Muğla Sıtkı Kocaman Üniversitesi 2010 Çukurova Üniversitesi 16