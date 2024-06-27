Muş’ta yaz mevsiminin kavurucu sıcakları nedeniyle eriyen asfalt yollarda il özel idaresi ekipleri kumlama çalışması başlattı.Muş İl Özel İdaresi bünyesinde çalışan yol onarım ekipleri, sıcak hava dalgasının etkisiyle yollarda oluşan hasarı gidermek amacıyla yaklaşık 30 kilometrelik bir alanda kumlama çalışması yaptı. Ekipler, yaptıkları çalışmalarla sıcaklıkların asfaltı daha fazla eritmesini engelleyerek yolların kullanımını güvenli hale getiriyor.Derecik ve Ilıca köy yollarında yapılan çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan İl Özel İdare Genel Sekreteri Şehmus Yentür, etkili olan sıcakların köy yollarındaki asfaltın erimesine neden olduğunu belirterek, “Son günlerde artan sıcaklıklar nedeniyle asfalt yollarda ciddi erimeler meydana geldi. Bu durum hem sürücüler hem de yayalar için büyük tehlike arz ediyor. Ekiplerimizle birlikte hızlı bir şekilde harekete geçtik ve yaklaşık 30 kilometrelik bir alanda kumlama çalışması başlattık. Amacımız, yolların yüzeyini kaymaz hale getirerek trafik güvenliğini sağlamak ve vatandaşlarımızın mağduriyetini en aza indirmektir. Bu tür çalışmalarla ileride yaşanabilecek benzer sorunların da önüne geçmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.