Tunceli’de düzenlenecek olan MOTOFEST etkinliği kapsamında Ovacık ilçe yolu, 28 Haziran Cuma günü 09.00 ile 18.00 saatleri arasında trafiğe kapatılacak. Tunceli-Ovacık arasındaki trafik, Ovacık-Karaoğlan Hozat istikametini takiben Demirkapı-Çiçekli üzerinden işlemeye devam edecek.Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada kentte 27-30 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan MOTOFEST kapsamında, 28 Haziran Cuma günü Ovacık mototuru gerçekleştirileceğini belirterek, “28 Haziran Cuma günü saat 09.00 ile 18.00 saatleri arasında Tunceli polis uygulama noktasından Hozat yol ayrımına kadar olan Tunceli-Ovacık yolu trafiğe kapatılacaktır. Tunceli-Ovacık arası trafik, Ovacık-Karaoğlan Hozat istikametini takiben Demirkapı-Çiçekli üzerinden işlemeye devam edecektir” denildi.