Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Doğubayazıt ilçesinde yol kontrol ve emniyeti uygulaması esnasında durdurulan bir araçta yaptıkları aramada 638 bin TL değerinde gümrük kaçağı malzemeler ele geçirdi.Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Doğubayazıt ilçesinde, yol kontrol ve emniyeti uygulaması esnasında durdurulan bir araçta yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 638 bin TL olan muhtelif markalarda gümrük kaçağı; 100 kilo kedi maması, 184 kilo köpek maması, 40 çift spor ayakkabı, 463 adet tişört, 263 adet gömlek, 209 adet elbise, 343 adet pantolon ve 86 adet ceket ele geçirilmiştir. 1 şüpheli gözaltına alınmıştır." ifadelerine yer verildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli soruşturma başlatıldı.