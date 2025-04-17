Van’ın Gevaş ilçesinde ‘hüznün çiçeği’ olarak bilinen 15 günlük ömürleri olan ters laleler ile baharın müjdecisi kardelenler rengarenk görüntüler oluşturdu. Ters laleleri koparanlara ise 557 bin 212 lira para cezası uygulanıyor.Anavatanı Van, Hakkari ve Şırnak olan ters laleler, karların erimesiyle açmaya başladı. 15 günlük ömürleri olan ters laleler, Gevaş ilçesine bağlı Aydınocak Mahallesi’ndeki mezarlıkta güzel manzaralar oluşturdu."Ters laleleri koparanlara 557 bin 212 lira ceza"Mezarlık, dağ ve vadilerde yetişen ve eşsiz güzelliğiyle mest eden ters laleler kartpostallık görüntüler oluşturuyor. Endemik bitki türleri arasında yer alan ters laleleri koparanlara ise ‘biyolojik çeşitliliği tahrip etme’ suçundan 557 bin 212 lira para cezası uygulanıyor."Baharın müjdecisi kardelenler açtı"Kıs mevsiminin sona erdiğini simgeleyen ve baharın müjdecisi olan kardelenler, Van’da sert geçen kış mevsiminin ardından gün yüzüne çıkmaya başladı. Baharla birlikte doğa canlanırken, dağların eteklerinde eriyen karların yerini rengarenk kardelenler aldı. Özellikle Çatak ve Bahçesaray ilçeleri boyunca uzanan vadilerdeki yeşillikler ve karların arasından çıkan kardelenler görsel şölen sundu.