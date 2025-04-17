Elazığ’daki İpek Yolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezinde çalışmalara katılan Romanyalı Mihaela Elena Ioan, tanıştığı tekir kediyi sahiplenmek için 2 bin 500 kilometre yol kat etti. Program sonrası kediyi unutamayan Mihaela Elena Ioan, yeniden Elazığ’a gelerek onu sahiplendi ve Romanya’ya götürdü.Elazığ İpek Yolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezi’nde "Uluslararası Sosyal İşbirliği ve Dayanışma Derneği" USİDAD tarafından gerçekleştirilen "Avrupa’da Perma Kültürle Sürdürülebilirlik" Projesi, sıra dışı bir dostluğa sahne oldu. Romanyalı katılımcı Mihaela Elena Ioan, proje sürecinde merkezdeki tekir kediyle özel bir bağ kurdu. Programın tamamlanmasının ardından ülkesine dönen Mihaela Elena Ioan, kediyi unutamadı. Ülkesine döndüğünde kediyi aklından çıkaramayan Mihaela, yetkililerle iletişime geçerek sahiplenmek istediğini bildirdi. Bunun üzerine 2 bin 500 kilometrelik bir yolculuk yaparak tekrar Elazığ’a gelen Mihaela, kedisini teslim alarak Romanya’ya götürdü.İpek Yolu Tarım ve Hayvancılık Birim Koordinatörü Mehmet Şehmuz Çetinkaya, projeye Slovenya, Almanya, Romanya ve Türkiye’den katılımcıların yer aldığını belirterek, Romanya’dan gelen Mihaela’nın tesislerindeki kediyle sıkı bir bağ kurduğunu ifade etti"Kediyi Romanya’ya götürecekler"Uluslararası bir sosyal dayanışma projesinin, unutulmaz bir dostluk hikayesine dönüştüğünü belirten İpek Yolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezinde Tarım ve Hayvancılık Birim Koordinatörü Mehmet Şehmuz Çetinkaya, ’’Geçtiğimiz aylarda uluslararası sosyal iş birliği ve dayanışma derneğinin gerçekleştirdiği ’Avrupa’da Perma Kültürle Sürdürülebilirlik’ başlıklı projemizde dört farklı ülkeden katılımcıları İpek Yolu’na davet etmiştik. Bu ülkeler içerisinde Slovenya, Almanya, Romanya ve Türkiye vardı. Bu proje kapsamında Romanya’dan gelen katılımcılarımızdan Mihaela, tesisimizde bulunan tekir kedimiz ile çok samimi oldu. İkisi de birbirini çok sevdi, program boyunca sürekli beraberlerdi. Program tamamlandıktan sonra tüm katılımcılar ülkelerine geri döndü. Yalnız Mihaela, tekir kedisini aklından çıkaramamış ve bizimle tekrar iletişime geçti. Kediyi sahiplenmek istediğini söyledi ve iki bin 500 kilometre gelerek İpek Yolu Gençlik Çalışmaları Merkezimize yine geldiler. Bugün onlara kedimizi teslim edeceğiz, Romanya’ya götürecekler" dedi.’’Kediyi aldım, onun mutluluğunu yaşıyoruz"Mihaela ise duygularını, ’’Burada bulunmaktan ve böyle bir programa katıldığımdan dolayı çok mutluyum. Program bittiğinde Romanya’ya gittiğimizde kediyi bir daha göremeyeceğim için çok üzülmüştüm. Eşime de danışıp kediyi almak istediğimi söyledim. Eşimin onayı ile birlikte Elazığ’dakiler ile iletişime geçip geldik ve kediyi aldım. Şu an onun mutluluğunu yaşıyoruz. Hem Elazığ’a geldiğim hem de gençlik merkezindekileri tekrardan gördüğüm için çok mutluyum" sözleriyle dile getirdi.