Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü’nün düzenlediği "4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü" programında minik öğrenciler yaban hayvanları konusunda bilgi aldı.YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü, "4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü" dolayısıyla bir dizi etkinlik düzenledi. Öğretmenleri gözetiminde merkezi ziyaret eden minik öğrenciler, doğada yaralanıp burada tedavi gören yaban hayvanlarını görme imkanı buldu. Minik öğrenciler, canlı hayvanların yanı sıra merkez bahçesinde sergilenen yaban hayvanlarınIN tahnitlerini de yakından görme fırsatı buldu. Etkinlikte Merkez Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan ise öğrencilere yapılan çalışmalar ve yaban hayvanları hakkında bilgi verdi.İHA muhabirine konuşan Merkez Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, Van Gölü Havzası’ndaki yaban hayvanları için çalışmalar yaptıklarını belirtti. 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla vatandaşları bilgilendirmek amacıyla eğitim verdiklerini ifade eden Prof. Dr. Aslan, “Bugün de anaokulundan gelen 4 yaş grubu öğrencilerine, daha sonra da 5 yaş grubu ile ortaokul ve lise öğrencileri merkezimizi ziyaret edecekler. Buraya gelen ziyaretçilerimize yapmış olduğumuz hizmetleri anlatmaktayız. Bunun yanı sıra küçük çocuklara, yaban hayvanları yok olduğunda ve ekolojik denge bozulduğunda ne gibi felaketlerle karşı karşıya kalacağız gibi bilgiler de veriyoruz” dedi.Etkinliğin sonunda öğretmen ve öğrencilere tavus kuşu tüyü hediye edilirken, tedavisi tamamlanan güvercinler ise doğaya salındı.