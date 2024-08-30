Van’da 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 102’nci yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.Valilik bahçesindeki Atatürk heykeline çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan tören, daha sonra Cumhuriyet Caddesi üzerinde devam etti. Piyade Üsteğmen Burak Kocabıyık’ın günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından jandarma bandosunun mini konseri ile devam etti. Şiirlerin okunması ve halk oyunları gösterisi ile süren kutlamalar, resmi geçit töreni ile sona erdi.Törene Vali Ozan Balcı, NATO Müttefik Kara Komutanlığı Kurmay Başkanı Korgeneral Mustafa Oğuz, Van Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fuat Yaşar Atan, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, vali yardımcıları, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, oda başkanları ve askeri erkan katıldı.