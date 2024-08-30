30 Ağustos Zafer Bayramının 102. yıldönümü Iğdır’da düzenlenen törenlerle kutlandı.Program ilk olarak Iğdır Belediyesi önünde bulunan Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başladı. Ardından Zübeyde Hanım Bulvarı’nda program devam etti. Burada 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın anlam ve önemine dair konuşma gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajının da okunduğu tören; Kafkas gösterisi, Halk oyunları, spor gösterisi ve tören geçişi ile son buldu. Tören geçişi sırasında vatandaşlarda ellerinde Türk bayrakları ve alkışlarla destek verdi.