Van’da jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda değişik suçlardan 3 kişi tutuklandı.Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca 5- 11 Ağustos 2024 tarihleri arasında icra edilen faaliyetlerde bin 865 devriye icra edildiği belirtilerek, “69 bin 513 şahıs ve 62 bin 552 araç kontrol edilmiştir. Arandığı tespit edilen; dolandırıcılıktan 16, terör suçundan 5, kasten öldürmeden 1 ve diğer suçlardan 23 şahıs olmak üzere toplam 45 şahıs yakalanmış olup 3’ü tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir” denildi.