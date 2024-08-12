Tunceli’de, koruma altında bulunan yaban keçilerinin tatlı kavgası, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.Tunceli’de, son zamanlarda tuz ve su ihtiyaçlarını gidermek için yüksek kesimlerden vadi tabanlarına kadar inen yaban keçileri, doğaseverlerin objektiflerine takılıyor. Koruma altında bulunan ve avlanmaları yasak olan yaban keçileri bu kez de kara yoluna yakın bir noktaya kadar inerek karınlarını doyurdu.Zaman zaman tatlı kavgalar da yapan keçilerin o anları bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.