Van’da jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 16 organizatör hakkında yasal işlem yapıldı.Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca “Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti” faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde; göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde toplam 32 olayda 66 düzensiz göçmen şahıs yakalanmış, 16 organizatör hakkında yasal işlem yapılmıştır” denildi.