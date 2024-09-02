Erzincan İl Jandarma Komutanlığınca, Ağustos 2024 ayında icra edilen asayiş, trafik, siber, kaçakçılık ve terör faaliyetleri kapsamında; 149 asayiş, 8 kabahat, 118 takibi gereken, 13 kaçakçılık ve 7 siber olayı olmak üzere toplam 295 olay meydana gelirken bu olayların 290’ı, yüzde 98’si aydınlatıldı.İcra edilen asayiş faaliyeti ve uygulamalarında; 275 bin 699 şahıs ile 12 bin 77 aracın sorgulaması yapılarak, 244 aranan şahıs ve kayıp olarak aranan 1 şahıs bulundu.İcra edilen asayiş faaliyetleri neticesinde 4 adet tabanca, 2 adet av tüfeği, 11 adet av tüfeği kartuşu ele geçirildi.Ay içerisinde icra edilen trafik uygulamalarında; 13 bin 665 araç kontrol edildi, 9 bin 358 şahıs sorgulaması yapıldı, 385 araç ve şahıs hakkında toplam 796 bin 173 TL cezai işlem uygulandı. 4 aranan araç ve 2 aranan şahıs yakalandı. 10 alkollü araç kullanan sürücünün, sürücü belgesi geri alınarak 52 araç trafikten men edildi.İcra edilen siber faaliyetleri neticesinde; 37 adet sosyal medya hesabı üzerinde yapılan çalışmalarda 24 adet suç tespit edilen hesap/şahıs hakkında işlem yapılarak, 12 adet müstehcen içerikli ve 461 adet yasadışı bahis içerikli paylaşımların olduğu toplam 473 internet sitesinin erişime engellenmesi sağlandı.Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, vatandaşların siber suç mağduru olmalarının engellenmesi ve siber suçlarla ilgili kişisel korunma tedbirleri çerçevesinde bilinçlendirilmeleri maksadıyla; “Siber Suç Farkındalık ve Bilinçlendirme Faaliyetleri” kapsamında 223 vatandaşa eğitim verildi.İcra edilen 13 uyuşturucu, kaçakçılık ve organize suçlara yönelik faaliyet, operasyonlarda, 16 şahıs hakkında işlem yapıldı.İcra edilen operasyonlar sonucunda; 2 gram metamfetamin, 24 adet uyuşturucu hap ve 20 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.Kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik diğer faaliyetlerde ise 480 adet dolu makaron, 1 adet tabanca, 3 adet cep telefonu, 1 adet detektör, 1 adet kürek ve 1 adet kazma ele geçirildi.