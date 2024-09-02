Bingöl merkeze bağlı bir köyde 2017 yılında bölücü terör örgütü tarafından şehit edilen güvenlik korucusu için Genç ilçesinde mevlit okutuldu.Bingöl merkeze bağlı Alıncık köyü kırsalında 31 Ağustos 2017 yılında bölücü terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda şehit olan güvenlik korucusu Nesip Özen’in şehadetinin 7’nci yıl dönümü münasebetiyle, Genç ilçesi Petrol Camisinde Mevlid-i Şerif okutuldu. Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda, İlçe Müftülüğü görevlileri tarafından okunan Mevlid-i Şerif ve dualar eşliğinde şehit güvenlik korucusu yad edildi. Mevlit programına Genç Kaymakamı Muhammet Güzel’in yanı sıra kurum amirleri, vatandaşlar ve şehidin yakınları katıldı. Program, yapılan dualar sonrasında verilen mevlit yemeği ile son buldu.