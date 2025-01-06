Van’da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucundan 12 bin 680 paket sigara ve 3 kilogram altın ele geçirildi.Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “5607 SKM suçu kapsamında yapılan çalışmalarda; 12 bin 680 paket sigara ve 3 kilogram altın ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsurları ve toplam 8 olay kapsamında 25 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır” denildi.