Van’da çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 34 kişi tutuklandı.Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamındaAsayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü/Amirliği görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “6136 ve 5729 Sayılı Kanuna Muhalefet olaylarında; 4 adet kurusıkı tabanca, 2 adet tabanca, 2 adet tüfek, 25 adet fişek ve 1 adet bıçak ele geçirilmiştir. Hırsızlık suçu olduğu tespit edilen; 1 adet cep telefonu ve muhtelif malzemeler ele geçirilmiştir. Diğer suçlardan 770 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirilmiştir. İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından toplam 131 şahıs yakalanmış, 150 yıl 4 ay yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 34 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır” denildi.