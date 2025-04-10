Dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü’nde yaşayan endemik tür inci kefali tescillendi.Çeşitli temaslar için Van’a gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bedesten Çarşısı’nın açılışına katıldı. Bakan Kacır burada inci kefali için hazırlanan coğrafi işaret tescil belgesini Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı ile Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva’ya takdim etti. Van’ın simgelerinden inci kefali, tescil belgesiyle koruma altına alındı.Törende konuşan Bakan Kacır, Van’ın kültürel ve ekonomik değerlerinden biri olan inci kefali balığının coğrafi işaretle tescillendiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde yürütülen "Anadolu’dakiler" projesi kapsamında bu yerel değerin koruma altına alındığını ifade eden Kacır, Türkiye’nin dört bir yanında benzer projeleri hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi. Bakan Kacır, Van Gölü inci kefali coğrafi işaret belgesinin hayırlı olmasını temenni etti.Bedesten Çarşısı’nın açılışının ardından AK Parti İl Başkanlığına geçen Bakan Kacır, burada partililerle bir araya geldi. Daha sonra Van Valiliğini ziyaret eden Kacır, programının ardından kentten ayrılmak üzere Van Ferit Melen Havalimanına geçti.