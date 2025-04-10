İhlas Haber Ajansı (İHA) Oltu Muhabiri Dursun Murat Aydın, Olur Kaymakamı Mehmet Kaan Kini’yi makamında ziyaret etti.Ziyarette samimi bir ortamda gerçekleşen sohbetin ardından, ilçeye yönelik yapılan hizmetler ve geleceğe dair projeler hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Kaymakam Kini’nin sıcak ve içten ev sahipliğinden memnun kaldığını ifade eden Dursun Murat Aydın, "Sayın Kaymakamımıza göstermiş olduğu misafirperverlikten dolayı teşekkür ediyorum" dedi.Ziyaret sonunda Olur Kaymakamı Mehmet Kaan Kini, Dursun Murat Aydın’a Olur’a özgü yöresel ürünlerin bulunduğu hediye paketi takdim etti.