Malatya Valisi Seddar Yavuz, 2025 yılı yatırım programı kapsamında il genelinde 445 projenin yürütüldüğünü belirterek, kamu yatırımlarının etkin ve koordineli şekilde sürdürüleceğini vurguladı.Malatya Valisi Seddar Yavuz başkanlığında, 2025 Yılı 2. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı ile İl İdare Şube Başkanları Toplantısı, Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.Toplantıda konuşan Vali Yavuz, 2025 yılı yatırım programı kapsamında kamu kurum ve kuruluşları ile belediyeler tarafından il genelinde toplam 445 proje üzerinde çalışmalar yürütüldüğünü belirtti. Bu projelerden 4’ünün tamamlandığını, 230 projenin devam ettiğini, 169’unun ihale aşamasında olduğunu ve 42 projeye ise henüz başlanmadığını ifade etti.Toplam proje bedelinin 78 milyar 899 milyon TL olduğunu açıklayan Yavuz, 2025 yılı için ayrılan toplam ödeneğin 16 milyar 387 milyon TL olduğunu ve bu kapsamda şu ana kadar 2 milyar 60 milyon TL harcama yapıldığını kaydetti. Yılın başında olunması nedeniyle nakdi gerçekleşme oranının yüzde 13 seviyesinde olduğu vurgulayan Yavuz, sektörel bazda en yüksek ödeneğin yüzde 35’lik payla ulaştırma sektörüne ayrıldığını dile getirdi. Vali Yavuz, bu alandaki yatırım ödeneğinin 5 milyar 166 milyon TL olduğunu söylerken diğer kamu hizmetleri sektörünün ise yüzde 24’lük payla ikinci sırada yer aldığını ve bu alana ise 3 milyar 906 milyon TL kaynak tahsis edildiğini söyledi.Eğitim sektörü için 2 milyar 211 milyon TL, tarım sektörü için 1 milyar 820 milyon TL, kültür ve turizm sektörü için ise 1 milyar 183 milyon TL ödenek ayrıldığını belirten Yavuz, diğer sektörler için toplam 1 milyar 497 milyon TL tahsis edildiğini belirtti.Vali Yavuz, kamu yatırımlarının koordinasyon içinde ve etkin bir şekilde sürdürüleceğine olan inancının tam olduğunu belirterek, kurumlar arası iş birliğinin önemine vurgu yaptı.Vali Yavuz’un konuşmasının ardından yatırımcı kamu ve kurumların temsilcileri söz alarak devam eden ve yapılacak projelerle ilgili bilgiler verdi.