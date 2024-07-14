Van’ın Tuşba ilçesinde yüzmek için Van Gölü’ne giren 1 kişinin boğulduğu ihbarına giden ekipler 2 kişinin cansız bedenine ulaşırken gölde olduğu düşünülen üçüncü kişi aranıyor.Edinilen bilgiye göre olay, bugün öğle saatlerinde Tuşba ilçesi sınırları içerisinde bulun Çarparak Adası yakınında Van Gölü kıyısında meydana geldi. Van Gölü’nde bir kişinin boğulduğu ihbarı üzerine bölgeye jandarma, 112 Acil Servis, Van Sahil Güvenlik Komutanlığı, Van Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği, Van ve Bitlis İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü Su Altı Arama ve Kurtarma, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve Van İtfaiye Dairesi Başkanlığı Sualtı Arama ekipleri sevk edildi. 1 kişi için çalışma yapan ekipler, gölden 2 kişinin cansız bedenini çıkardı. Bölgede bulunan bir araçta yapılan incelemede 3 kimlik tespit eden ekipler, gölde olduğu düşünülen diğer kişiyi arama çalışmalarını sürdürüyor.