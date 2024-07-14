Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) rakamlarına göre, Erzurum Hava Limanı’ndan 2024 yılı ilk altı içinde 589 bin 493 kişi uçtu.Erzurum Hava Limanı’nda 2024 yılının ilk yarısında 3 bin 829 uçuş gerçekleşti ve toplam 589 bin 493 kişi uçtu. Altı ayda Erzurum Hava Limanı’ndan 3 bin 757 iç hat ve 72 dış uçuş gerçekleşti. 2023 yılının aynı döneminde ise toplam 3 bin 747 uçuş gerçekleşti ve 504 bin 867 kişi uçtu.Erzurum’da altı ayda 585 bin 740 iç hatlar ve 3 bin 753 kişi dış hatlardan uçak hizmetinden yararlandı. 2024 yılının ilk altı ayı içinde Erzurum’dan 3 bin 345 ticari uçuş olurken, havaalanından toplam 4 bin 960 ton yük trafiği yaşandı. Aynı ay içinde toplam 46 tonluk kargo trafiği gerçekleşti.