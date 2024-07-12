Bitlis’in Ahlat ilçesinde Van Gölü sahilinde yürütülen temizlik çalışmaları devam ediyor.Özellikle yaz mevsimiyle beraber çevre il ve ilçelerden gelen ziyaretçilerin ilk tercihleri arasında yer alan Ahlat’ta belediye ekipleri sahil şeridinde temizlik çalışmasını titizlikle yürütüyor. Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez, Ahlat Belediyesi olarak, ‘Temiz Çevre Temiz Toplum’ sloganıyla yürütülen çalışmalarla, şehrin ve doğasının korunması için büyük bir özveriyle çaba gösterdiklerini söyledi.Başkan Gülmez, “Bu kapsamda çevre temizliği, geri dönüşüm ve enerji tasarrufu konularında farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz. Şehir genelinde düzenli olarak çevre temizlik etkinlikleri düzenleyerek, sokakları ve parkları temiz tutmaya özen gösteriyoruz. Doğal güzelliklerimizi korumak için de projeler yürütüyoruz. Ahlat’ın tarihi değerlerine sahip çıkarak onları restore ediyor ve turistik bir cazibe merkezi haline getirmek için çalışmalarımız devam ediyor. Aynı zamanda doğa alanlarının korunması için gerekli tedbirleri alarak flora ve fauna zenginliğini sürdürmeye gayret gösteriyoruz. Temiz Çevre Temiz Toplum sloganımızla şehrimizin sadece fiziki yapısını değil, insanlarımızın da sağlıklı bir ortamda yaşamasını hedeflediğimizi belirtmek isterim. Sürdürülebilir bir gelecek için herkesin bu amaca katkı sağlaması gerektiğine inanıyoruz. Gelecek nesillere daha temiz ve yaşanabilir bir şehir bırakabilmek için çalışmalarımızı sürdüreceğimizi taahhüt ederken, işbirliği ve dayanışma içinde hareket ederek Ahlat’ın doğal güzelliklerini koruyacak ve çevreye duyarlı bir toplum oluşturmayı amaçladığımız ifade etmek isterim. Bu süreçte siz değerli vatandaşlarımızdan aldığımız destekle daha ileriye gitmek istediğimize inancım tamdır” dedi.