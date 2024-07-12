Tunceli’de koyun sürüsündeki 43 hayvan birbirini takip ederek kayalıklardan atladı. 43 koyun telef oldu.Tunceli’nin Çemişgezek ilçesine bağlı Tatar mezrasında, Ahmet Yıldırım, koyun sürüsünü otlatmaya çıkardı. Koyunlardan biri yaklaşık 20 metre yükseklikteki kayalıktan atlayınca, sürüdeki diğer koyunlar da peşinden atlamaya başladı. Durumu fark eden çoban, sürüdeki diğer koyunların atlamaması için müdahale etti, fakat 43 koyun kayalıklardan atlayarak telef oldu. Çemişgezek İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı veteriner hekimler olay yerinde inceleme yaptı.’’Koyunlardan biri atlayınca diğerleri de atladı’’Geçimini hayvancılıkla sağlayan sürü sahibi Ahmet Yıldırım, ’’Ben Çemişgezek Tatar mezrasında küçükbaş hayvancılıkla uğraşıyorum. Bu gördüğünüz alanda hayvanlarımız gece otlarken koyunlar kayadan ürkerek atlıyorlar. 43 hayvanımız telef oldu. Küçükbaş üreticileri olarak böylesi hadiseleri bazen yaşıyoruz. Koyunun biri atlayınca diğerleri koyun psikolojisi olarak ardı sıra atlıyorlar. 43 hayvanımız telef oldu. Biz üreticiyiz bazen böylesi hadiselerle karşılaşıyoruz. Zararlarımız oluyor. Canımız sağ olsun. Başka diyeceğim bir şey yok" dedi.Olay yerinde inceleme yapan Veteriner Hekim Bekir Batur, Çemişgezek İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde veteriner hekim olarak görev yapmaktayım. Gün içerisinde Tarım İlçe Müdürlüğü’ne gelen ihbar neticesinde olay yerine ekiplerimizle ivedi bir şekilde intikal ettik. Yapılan ilk izlenimlerimiz neticesinde, üzücü ve elim bir olayla karşı karşıya bulunmaktayız. Bu süreçte üreticimizin mağduriyet yaşamaması açısından Bakanlık personelimiz ve TARSİM eksperimiz gerekli çalışmalarını sürdürmektedir" diye konuştu.