Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Sanayi Mahallesi’nde bulunan eski şehirler arası otobüs terminalinin yer aldığı alanda hayata geçirilecek ve bölgeye değer kazandıracak olan Doğu Park alanında incelemelerde bulundu.İlk 5 yıllık görev süresinde Kent-Köy Yaşam Alanını, Balakgazi Parkı ve Cam Seyir Terasını, Kanal Boyu Bulvar Projesini, Doğa Dostu Bisiklet Yollarını, Yeşil Kuşak Çalışmalarını, Aksaray Mahallesi Mesire Alanını, Tarihi Harput-Hüseynik Yolunu, Millet Bahçesi’ni ve toplam 116 projeyi yatırıma dönüştürerek Elazığ’ı emin adımlarla geleceğe taşıyan Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, yeni dönemde de şehre yeni yaşam alanları kazandırmaya devam edecek. Şehrin her mahallesine eşit ve adil hizmet parolası ile görevini sürdüren Başkan Şerifoğulları, Sanayi Mahallesi’nde bulunan, hem kent vizyonuna yakışmayan, hem de ihtiyaca cevap veremeyen eski şehirler arası otobüs terminalinin yer aldığı alanda Doğu Parkı şehre kazandıracak. Yeşilin bütün tonlarının yer alacağı ve kent görselliğine katkı sunacak olan Doğu Park bünyesinde; spor ve fitness sahaları, yürüyüş ve bisiklet yolları, çocuk oyun alanları, süs havuzları, kameriyeler, kafeterya, mescit ve sosyal donatı alanları yer alacak. Yaklaşık 30.000 metrekarelik alan içerisinde hayat bulacak Doğu Park’tan, Sanayi Mahallesi’nin yanı sıra bölge mahalleleri de yararlanabilecek.Park alanında incelemelerde bulunduSaha çalışmalarına devam eden Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, hayata geçirilecek olan Doğu Park alanında incelemelerde bulundu. Elazığ Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu ve Birim Müdürlerinin de eşlik ettiği Başkan Şerifoğulları, yetkililerden bilgi aldı. İncelemelerinin ardından açıklamalarda bulunan Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, “Elazığ’ın yıllardır beklediği Yeni Şehirler Arası Otobüs Terminalini, modern, konforlu ve kullanışlı yapısıyla kıymetli hemşehrilerimizin hizmetine sunmanın gururunu yaşarken, eski şehirler arası otobüs terminalimizin yer aldığı alanda şehrimize yepyeni bir yaşam alanı kazandırıyoruz. Yaklaşık 30 bin metrekarelik alanı; yürüyüş ve bisiklet yolları, çocuk oyun alanları, süs havuzları, kameriyeler, spor ve fitness sahaları, kafeterya, mescit ve sosyal donatılara sahip yepyeni bir yaşam alanı olarak düzenleyerek, başta bölge mahallelerimiz olmak üzere şehrimizin hizmetine sunacağız. Bu kapsamda hayata geçireceğimiz Doğu Parkımızda incelemelerde bulunduk” dedi.