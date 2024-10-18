Van Emniyet Müdürlüğünde kullanılmak üzere İçişleri Bakanlığınca gönderilen 110 yeni araç, düzenlenen törenle hizmete alındı.İçişleri Bakanlığı tarafından Van Emniyet Müdürlüğüne 110 araç tahsis edildi. Asayiş ve trafik ekiplerince kullanılmak üzere birimlere dağıtılan araçlar için Van Emniyet Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Van Valisi Ozan Balcı, devlet olarak bir numaralı görevlerinin emniyet ve asayişi sağlamak olduğunu belirterek, “Amacımız vatandaşlarımızın can, mal ve namus emniyetlerini sağlamaktır. Eğer vatandaşlarımız cadde ve sokaklarda rahat bir şekilde yürüyorsa, bahçelerinde, fabrikada rahat bir şekilde çalışıyorsa, işlerine, okuluna rahat gidiyorsa, başını yastığa koyduğunda başına bir iş gelmeyeceğinden eminse bu bizim için önemli. Allah’a şükür Van’ımız da bir huzur şehridir. Gece yarısına kadar insanlarımız cadde ve sokaklarda gezebiliyor, alışveriş yapabiliyorlar. Bu konuda en büyük katkı polis ve jandarma teşkilatımızındır. Ben hepsine bu anlamda teşekkür ediyorum. Terörle mücadeleden huzur ve asayişin sağlanmasına, kaçakçılıkla mücadeleden siber güvenliğin sağlanmasına kadar hayatın her anlamında varlar. Allah eksikliklerini vermesin, Allah hepsini korusun” dedi.Yaklaşık 2 yıl önce yine emniyet ve jandarmada kullanılmak üzere 143 aracın teslim edildiğini hatırlatan Vali Balcı, “Şimdi de emniyetimizde kullanılmak üzere 110 araba daha geldi. Bu arabaların sağlanmasında, ilimize kazandırılmasında emeği olan Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya ve ekibine teşekkür ediyorum. Bunun yanında bu işlere katkı sağlayan Vanlı iş adamlarımıza teşekkür ediyorum. Bu arabalar daha çok trafik ve devriye hizmetlerinde kullanılacak. Ben arabalarımızın Van’ımızın huzuruna çok katkı sağlayacağını düşünüyorum. Hayırlı ve uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.Van Emniyet Müdürü Murat Mutlu ise huzur ve emniyetin olmadığı yerde; demokrasi, özgürlük ve ekonomik katkının olmadığına vurgu yaparak, “Güçlü devletin birinci şartı güvenliktir. İlimizin güvenliği ile ilgili en ufak bir taviz vermeden hukuk ve demokrasi çerçevesinde çalışmalarımıza hassasiyetle devam edeceğiz. Bu çalışmalarımıza özverili ve nitelikli personelimizle birlikte devam edeceğiz” diye konuştu.Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından araçların anahtar teslimi yapılarak, kurban kesimi ve duanın yapılmasıyla tören son buldu.