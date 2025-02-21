Van’ın Çatak ilçesi merkezine 5 kilometre uzaklıkta bulunan Kanispi Şelalesi civarında kara yoluna büyük kaya parçaları düştü.Van-Çatak kara yolunun Kanispi Şelalesi bölgesine dev kaya parçaları düştü. Kayaların düştüğü esnada yoldan geçmekte olan herhangi bir aracın olmaması, bir facianın önüne geçmiş oldu. Yoldan geçen vatandaşların durumu yetkililere bildirmesi üzerine Çatak İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgeye intikal ederek yolu geçici olarak trafiğe kapattı. Bölgeye gönderilen iş makinelerinin yardımıyla kayalar yoldan kaldırarak yeniden araç geçişine izin verildi.Yetkililer, yağışların devam ettiğini ve şoförlerin dikkatli olmasını istedi.