Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, "Sokak hayvanlarının bilhassa köpeklerin kendi doğal yaşam alanlarını aratmayacak tesisleşmeye gideceğiz" dedi.Tunceli İl Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı 112 Çağrı Merkezi GAMER Toplantı Salonu’nda Vali Bülent Tekbıyıkoğlu başkanlığında gerçekleştirildi. İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bülent Baykal, vali yardımcıları, Emniyet Müdürü Hakan Duman, belediye başkanları, ilgili kurum temsilcileri ve hayvanları koruma derneği temsilcilerinin katıldığı toplantıda konuşan Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, hiçbir hayvanın yerinin sokak olmadığını, sokaklardaki hayvan sayısının artmasıyla saldırganlıkları ile ölümle sonuçlanan ısırılma vakalarının meydana geldiğini belirterek, "İlimizdeki sokak hayvanları daha uysal olarak görünse de ilimizde sağlık birimlerine intikal eden 600’ün üzerinde ısırılma vakası var ve bunların 334 tanesi köpekler tarafından gerçekleştirilen vakalar. Her gün bir vatandaşımız sokaktaki hayvanlar tarafından ısırılıyor desek istatistiki olarak doğru tanımlamış oluruz" diye konuştu.Kurul olarak bazı kararlar aldıklarını belirten Vali Tekbıyıkoğlu, "En önemli kararlardan biri sokak hayvanlarının bilhassa köpeklerin kendi doğal yaşam alanlarını aratmayacak bir tesisleşmeye gideceğiz. Proje çalışmalarımız devam ediyor. Proje ile merkez ve ilçelerdeki sokak hayvanı varlığını önemli derecede azaltacak, temiz su ve besine ulaşmalarını sağlayacağız. Aynı zamanda tedavilerinin yapılacağı, daha fazla koruma altında olabilecekleri, doğal, geniş alanlarda hayvanlarımızı toplayacağız. Bir yandan da kısırlaştırma operasyonlarımız devam ediyor" şeklinde konuştu.