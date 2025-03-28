Van Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı, Kadim Geleneksel Sanatlar Derneği ve Van Neyzenler Topluluğu tarafından "Tasavvuf Müziği Konseri" düzenlendi.Alipaşa Mahallesi’nde bulunan Merkez İmam Hatip Lisesinin konferans salonunda gerçekleştirilen konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Daire Başkanlığı konservatuvarınca, kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında düzenlenen konser, duygu dolu anlar yaşattı. Konserde icra edilen eserler, gönüllere dokunan nağmeler ve derin anlamlar taşıyan sözleriyle dinleyicilerden büyük beğeni topladı.Önder Işık şefliğinde icra edilen Tasavvuf Müziği Konseri katılımcılardan tam not aldı. Ramazan ayının manevi ruhuna uygun olarak düzenlenen konserde, ayrıca hat sanatı sergisi de açıldı.