Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, Malatya’ya birlik ve beraberliği göstermeleri gerektiğini belirterek, "En sağından en soluna kadar bütün siyasi partiler bir araya gelelim, bu tür buluşmaları artırmamız gerekiyor. Hepimizin ortak paydası Malatya’dır. Malatya için kenetlenelim, birlik ve dirlik içerisinde olalım" dedi.Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit’in ev sahipliğinde Gedik Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen ‘Ortak Paydamız Malatya’ iftar yemeğine, AK Parti İl Başkanı Ali Bakan, MHP İl Başkanı Gökhan Gök, AK Parti İlçe Başkanı Ramazan Yaylacı, MHP İlçe Başkanı Süleyman Emre ve CHP İlçe Başkanı Hakkı Ayaz ile belediye meclis üyeleri katıldı.Samimi bir ortamda geçen iftar yemeğinde, Malatya’nın daha güçlü bir şekilde ayağa kalkması için yapılması gerekenler üzerine fikir alış verişinde bulunulup, çözüm önerileri ele alındı.İftar davetinden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit’e teşekkürlerini sunan MHP İl Başkanı Gökhan Gök, "Cenabı Allah birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin. İlhan Başkanımıza ve ekibine bu süreçteki hizmetlerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Rabbim bizleri her türlü afetten korusun ve muhafaza etsin" dedi.AK Parti İl Başkanı Ali Bakan ise, "Ortak Paydamız Malatya’ adı altında düzenlenen iftar programında ortaya çıkan dayanışma ve birliktelik tablosunun Malatya’nın geleceği açısından önemli olduğunu ifade ederken, "Bizleri iftar yemeğinde misafir eden belediye başkanımıza öncelikle teşekkürlerimi sunuyorum. Bizim Malatya’ya birliğimizi ve beraberliğimizi göstermemiz gerekiyor, en sağından en soluna kadar bütün siyasi partiler bir araya gelelim, bu tür buluşmaları artırmamız gerekiyor. Hepimizin ortak paydası Malatya’dır. Malatya için kenetlenelim, birlik ve dirlik içerisinde olalım" diye konuştu.Başkan İlhan Geçit ise Malatya’da deprem yaralarının sarılması, vatandaşların beklenti ve ihtiyaçlarına cevap verecek yatırım alanlarının genişlemesi, modern ve yaşam seviyesi yüksek bir şehir hüviyetine ulaşmak için toplumun tüm kesimlerinin bir ve beraber hareket etmesinin önemli olduğunu söyledi.‘Ortak Paydamız Malatya’ adı altında düzenlenecek toplantılarla şehrin bugünü ve geleceğini ilgilendiren kararların el birliğiyle alınacağını söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Geçit, kardeşlik, dayanışma, paylaşmanın en güzel örneklerinin yaşandığı Ramazan Ayında siyasi partilerin il başkanları ve yöneticilerini ağırlamaktan onur duyduklarını söyledi.Malatya’nın modern bir şehri hüviyetine bürünmesi için atılacak adımların birlikte karar verilmesinin önemli olduğuna işaret eden Başkan Geçit, "Bir olmanın, birlik olmanın ve paylaşmanın en güzel örneklerinin yaşandığı Mübarek Ramazan ayının ruhuna yakışan güzel bir iftar programındayız. Siyasi partilerimizin başkanları, ilçe başkanları, parti temsilcileri ve meclis üyelerimizle birlikte ‘Ortak Paydamız Malatya’ adı altında düzenlediğimiz iftar programında bir araya gelmekten onur duymaktayız. 6 Şubat depremlerinde çok büyük hasarlar alan şehrimizin yeniden toparlanması, daha yaşanabilir ve modern bir şehir kimliğine bürünmesi için hepimizin bir olması, beraber olması ve kenetlenmesi gerekiyor. Siyasi partilerimizin bu dayanışma içerisinde yer alması çok değerlidir. Şehrimizin bugünü ve yarınları için alınacak kararları hep birlikte almalıyız, çünkü Malatya hepimizin ortak sevdasıdır. Tüm hemşerilerimizin Ramazan Bayramlarını şimdiden tebrik ediyorum" diye konuştu.