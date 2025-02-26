Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele mesaisi devam ediyor.Van Büyükşehir Belediye Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinasyonundaki karla mücadele ekipleri, kent merkezindeki ana arterler, yaya yolu, kaldırım ve orta refüjlerde oluşan buzları kırma ve tuzlama çalışması yaparken, kırsalda ise kapalı mahalle ve mezra yollarını açmak için yoğun bir mesai harcıyor. Dondurucu soğuklar ve yer yer etkili olan tipiye rağmen çalışmalarını sürdüren karla mücadele ekipleri, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için geceli gündüzlü çalışıyor.