Van Büyükşehir Belediyesi, sahil yolunda bulunan park, bahçe ve yolda kapsamlı temizlik çalışması yaptı. Kuruyan ağaçların yerine yeni fidanlar dikilirken çocuk oyun grupları ve banklarda onarıldı.Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, şehrin dört bir yanında bulunan park, bahçe ve yollarda temizlik faaliyetlerine hız verdi. Çalışmalar kapsamında ekipler 9 kilometre uzunluğundaki sahil yolunda refüjlerdeki süs bitkileri çapalanarak yabancı otlardan arındırırken, kuruyan ağaçlar sökülerek yerlerine yeni fidanlar dikildi. Bisiklet yolu ise toz, çamur ve diğer kalıntılardan temizlenerek daha güvenli ve konforlu bir hale getirildi.Çalışmalar, vatandaşların günlük yaşamını olumsuz etkilememesi adına hafta içi ve trafiğin en az yoğun olduğu saatlerde gerçekleştirildi. Bu sayede hem araç trafiği hem de sahil yolunu kullanan yayalar ve bisikletliler olumsuz bir durumla karşılaşmadı.