Elazığ İl Özel İdaresi tarafından zorlu geçen kış mevsiminin ardından köy yollarında meydana gelen fiziksel bozulmaların bakım ve onarım çalışmaları sürüyor.Zorlu geçen kış mevsiminin ardından köy yollarında meydana gelen fiziksel bozulmalar sonucunda, Elazığ İl Özel İdaresi tarafından yürütülen bakım ve onarım çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Çalışmalar çerçevesinde, Karakoçan’a bağlı Akkuş köyü ve Sivrice’ye bağlı Alıncık ile Dedeyolu köylerinde reglaj çalışmaları gerçekleştirildi. Çalışmaların il genelinde de sürdüğü bildirildi.