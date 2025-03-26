Van Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşların sağlıklı ve hijyenik gıda tüketimini sağlamak amacıyla tatlı, pasta, şekerleme ve lokum imalathanelerine yönelik denetimlerini artırdı.Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı gıda mühendisleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, genel hijyen kuralları, ürünlerin son tüketim tarihleri, üretim yapılan alanların temizliği, eldiven, bone kullanımı, ilaçlama ve iş yeri ruhsatları kontrol edildi.Denetimler sırasında hijyen kurallarına uymayan işletmeler uyarılırken, daha önceki denetimlerde uyarıları dikkate almayan bazı işletmelere ise cezai işlem uygulandı.Yetkililer, halk sağlığını korumak amacıyla bayram süresince de denetimlerin devam edeceğini bildirdi.