Van Büyükşehir Belediyesi Ramazan ayında yoksul ve yardıma muhtaç 10 bin kişiye iftar yemeği dağıtıyor. Ekipler, ilk iftar öncesi yemekleri vatandaşların evlerine ulaştırdı.Van Büyükşehir Belediyesi Ramazan ayı ile birlikte sosyal belediyecilik alanındaki çalışmalarını hızlandırdı. Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı’nın talimatları doğrultusunda çalışmalarını yürüten, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Ramazan ayında kapasitesini yüzde 120 artırarak, günlük ortalama 10 bin kişiye iftar yemeği hazırlıyor. İlk gün hummalı bir çalışma yürütülen aşevinde yemekler büyük bir titizlikle hazırlandı. Hane halkı sayısına göre paketlenen yemekler daha sonra aşevi araçları ile evlere teslim edildi. Ekipler tarafından daha önce tespiti yapılan ve müracaatta bulunan evlere dağıtılan yemek ikramı Ramazan ayı boyunca devam edecek. Ayrıca iftar yemeği verilen ailelerin diğer ihtiyaçları da ekipler tarafından tespit edilerek, ilgili birimlere aktarılıyor.